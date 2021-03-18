Джакарта, , 16:03 — REGNUM Министр-координатор по человеческому развитию и культуре Индонезии Мухаджир Эффенди заявил, что в течение 2020 года несовершеннолетним было выдано 64 211 разрешений на брак, сообщает CNN Indonesia.

«Закон о браке № 16 от 2019 года, повышающий минимальный возраст для вступления в брак, а именно 19 лет, не гарантирует прекращение браков с несовершеннолетними», — заявил министр.

По его словам, решение судьи по-прежнему основывается на культуре и религии. Разрешение на брак выдавали также по причине нежелательной беременности и добрачных половых отношений.

«Корень этой проблемы лежит в понимании родителей, которые думают, что порой единственное решение — жениться», — отметил Мухаджир Эффенди.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии заявил, что уровень смертности в стране увеличился в марте 2021 года.

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