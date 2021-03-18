Королёв, Московская область, , 17:02 — REGNUM На дорогах подмосковного города Королёв был замечен олень. Видео с диким животным опубликовал телеграм-канал Mash.

В пояснении к видео отмечено, что животное выбежало на встречную полосу движения, пересекло Калининградскую улицу, после чего убежал в сторону гипермаркета, где его видели в последний раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в социальных сетях в Подмосковье активной темой обсуждения стал пост о том, что стая диких собак загрызла лося.

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