Москва, , 16:02 — REGNUM В Крыму будет реализован план по обеспечению водоснабжения до 2024 года ускоренными темпами. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма.

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«Уверен, разберёмся и с другими проблемами, в том числе с водой. Сейчас это наиболее острый, первоочередной вопрос для всех крымчан и севастопольцев», — заявил Путин.

Президент напомнил о поручении правительству по подготовке комплексного плана по обеспечению надёжного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя.

«Он рассчитан до 2024 года. И учитывая, что проблема имеет неотложный характер, мы договорились действовать максимально быстро и сразу по нескольким направлениям. Это и разработка подземных запасов воды, и строительство различных гидросооружений, систем очистки. Ликвидация потерь в сетях водоснабжения и опреснения морской воды», — пояснил он.