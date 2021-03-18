Москва, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 18 марта, с открытия торгов цены на нефть падают, хотя и умеренными темпами, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ко второй половине дня цена сорта Brent просела на 0,21%, до $67,46 за баррель, а цена WTI — на 0,16%, до $64,41 за баррель.

Негативные настроения рынку нефти создала очередная порция роста коммерческих запасов нефти в США за прошедшую неделю, несмотря на то, что запасы выросли только на 2,4 млн баррелей, в отличие от прогноза экспертов, предсказавших рост почти на 3 млн.

Международное энергетическое агентство тем временем прогнозирует слабый спрос на бензин в 2021 году, что также добавляет рынку нефти негатива.

Временно рост цены Brent отменяется, цена колеблется в коридоре $66−69 за баррель. До конца дня ценовой коридор по Brent сохранится в коридоре $67−68 за баррель», — считает эксперт.

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