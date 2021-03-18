Грозный, 18 марта, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об ошибочном выводе в отношении президента США Джо Байдена. Соответствующее заявление он сделал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Честно говоря, я представлял себе Байдена более грамотным политиком. Думал, что у него свои трезвые взгляды на дальнейшее развитие отношений с остальным миром. Я ошибся. Оказалось, что это очередное пугало, усаженное Госдепом на место предшественника. Возможно, конечно, что Байдену по указанию экс-президента Дональда Трампа подсыпали галлюциногенные препараты, но с этим пусть разбираются профильные службы», — написал Кадыров.

Он также попросил администрацию Белого дома «очень внимательно следить за Байденом», поскольку в противном случение американский лидер «может не просто подписаться под всякой ересью», но и нажать на красную кнопку — «и прощай, американская мечта».

Кадыров назвал однозначным тот факт, что президенту США «лечиться надо, а не управлять страной»: «Человек, не знающий, как зовут министра обороны США, названия силовых структур, реально опасен для общества. Я думал, он только санкциями несет угрозу против нас, но, как мы убеждаемся, опасен Байден для всего человечества».