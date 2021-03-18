Бишкек, , 16:02 — REGNUM Каждая четвертая школа в Киргизии не имеет доступа к чистой питьевой воде, и из-за этого школьники часто болеют. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на видеосовещании с учителями, передает «24.kg».

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Высокопоставленный чиновник также отметил, что три четверти киргизстанских школ до сих пор не оборудованы санузлами в зданиях, а потому дети вынуждены ходить в туалеты на улице.

По его словам, решить такие проблемы в ближайшее время не удастся из-за отсутствия в бюджете достаточного количества денег.

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