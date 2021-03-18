Вашингтон, , 16:01 — REGNUM В Сети появился трейлер необычной модификации для Half-Life: Alyx, которая перенесёт геймеров в мир игры Bioshock. Его опубликовали 17 марта на YouTube-канале VR Trailer & Clips.

Созданием модификации занимается энтузиаст по имени Вим Бёйтарт. Return to Rapture — это сюжетная кампания из восьми частей, в которой геймерам предстоит исследовать подводный город Восторг.

Напомним, что Half-Life: Alyx — это популярная игра для устройств виртуальной реальности, разработанная студией Valve. Её релиз состоялся в марте 2020 года.

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