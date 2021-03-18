Мурманск, , 16:01 — REGNUM Вместо введения полноценной четырёхдневной рабочей недели в России следует перенести начало рабочей недели на обеденное время понедельника. С такой инициативой выступи председатель Мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко, сообщает 18 марта корреспондент ИА REGNUM. По его словам, это лучшее и эффективное решение.

«Давно уже ученые выяснили, что начало рабочей недели с утра в понедельник — это стресс для организма, который увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, производительность первой половины дня в понедельник — чрезвычайно низкая. Поэтому начало рабочей недели с обеда будет иметь позитивные последствия: меньше вреда здоровью, воскресенье станет более полноценным выходным днём, при этом производительность труда не снизится», — отметил предприниматель.

По его мнению, за полдня в понедельник и во вторник сотрудник отработает не хуже, чем, если бы он пришёл на работу с самого утра.

«Если бы такая инициатива была поддержана, я бы поучаствовал в эксперименте, разрешив сотрудникам своих предприятий работать чуть меньше, с сохранением заработной платы», — добавил Пальченко.

Напомним, что дискуссии относительно возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю идут в России не первый год. 17 марта член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и депутат-единоросс Сергей Вострецов вновь заявил, что переход на четырехдневку неизбежен.