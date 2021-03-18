Бельцы, Молдавия, , 16:12 — REGNUM Сотрудники филиала госпредприятия «Почта Молдавии» в Бельцах вышли на акцию протеста. Об этом сообщает телеканал BTV.

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Работники почты выступают против мер профилактики пандемии, введённых на предприятии, в рамках которых сократили количество рабочих дней и заработную плату работникам.

Протестующие сообщили журналистам, когда они объявили забастовку 15 марта, руководство предприятия пообещало, что непопулярные меры отменят в течение двух дней, но этого не произошло.

Активисты также сообщили, что на некоторых сотрудников, которые выступают за отмену ограничений, началось давление со стороны руководства предприятия, им угрожают увольнением. Начальник филиала Дорин Бынцу опроверг эти обвинения.

Сообщается, что протестующие потребовали не только отменить приказ о сокращении рабочей недели, но и отставки и. о. генерального директора «Почты Молдавии» Виталия Захарии.

Напомним, в Молдавии растут темпы распространения коронавируса. Президент страны Майя Санду заявила, что необходимо вводить чрезвычайное положение в стране, но большинство депутатов парламента республики выступают против.

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