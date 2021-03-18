Нур-Султан, , 15:59 — REGNUM В Казахстане двое государственных служащих уволены за двойное гражданство. Об этом 18 марта заявил директор департамента контроля в сфере государственной службы агентства по делам госслужбы Ерлан Сапаров на брифинге.

По его словам, с сентября 2020 года в Казахстане стали более активно проводить мероприятия по выявлению двойного гражданства. Кампания стартовала сразу после выступления главы государства с посланием народу.

Сапаров отметил, что агентство выявило двух государственных служащих с двойным гражданством. К ним относится руководитель управления спорта и физической культуры Чимкента Олег Почивалов и сотрудник комитета технического регулирования и метрологии Акмолинской области. Оба уволены с госслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ужесточить наказание за двойное гражданство. Глава государства поручил уволить всех госслужащих за двойное гражданство.