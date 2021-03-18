Киев, , 16:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «перекрыть кислород» политическим оппонентам. Об этом он заявил 18 марта во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Так президент Украины ответил на вопрос журналиста о закрытии трёх оппозиционных телеканалов страны, связанных с представителями партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Мы перекроем кислород всем людям, которые разрушают независимость нашей Украины… Вы видите сегодня действия, которые направлены против таких людей, у которых, кроме паспорта Украины, больше ничего украинского нет», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что это его стратегия, которую он намерен довести до конца.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что у украинских правоохранителей нет оснований в чём-то официально обвинять лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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