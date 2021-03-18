Киев, 18 марта 2021, 16:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «перекрыть кислород» политическим оппонентам. Об этом он заявил 18 марта во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Так президент Украины ответил на вопрос журналиста о закрытии трёх оппозиционных телеканалов страны, связанных с представителями партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Зеленский подчеркнул, что это его стратегия, которую он намерен довести до конца.
Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что у украинских правоохранителей нет оснований в чём-то официально обвинять лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.
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