Ярославль, , 16:37 — REGNUM Арбитражный суд Ярославской области принял решение о сносе нескольких торговых павильонов, расположенных на придомовых территориях во Фрунзенском и Красноперекопском районах Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Картотеку арбитражных дел.

Незаконные ларьки на проспекте Фрунзе в Ярославле

С исками к владельцам ларьков обратилась администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов. Наибольшее число исков подано к хозяевам павильонов, расположенных у дома 37 на проспекте Фрунзе. Жители неоднократно жаловались на то, что ларёчники незаконно захватили территорию жилого дома. Арбитражный суд Ярославской области подтвердил — ларьки стоят незаконно. Они нарушают сразу несколько нормативных актов.

«Согласно пункту 2.10 СанПиН 2.1.2.2645−10 на территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе… В письме Роспотребнадзора от 07.12.2011 «Об организации надзора за условиями проживания населения Российской Федерации», среди прочего, указано, что понятия «двор жилого здания», «дворовая территория» следует рассматривать как территории, прилегающие к жилым зданиям и находящиеся в общем пользовании проживающих в нем лиц», — говорится в решении суда.

Размещение ларьков на придомовых территориях запрещены Правилами благоустройства Ярославля. Кроме того, эти территории — общая собственность жильцов, и размещать на ней что-либо можно только с согласия собрания жителей. И мэрия Ярославля как собственник квартир также вправе высказать свою позицию по этому вопросу. Как установил суд, в случае на Фрунзе, 37 таких собраний не было.

Как говорят жильцы, произошёл попросту захват общего имущества собственников. По словам жительницы дома Виктории Скрипаль, частные предприниматели подключились и к электросети дома.

«У кого-то чайник сгорел, у кого-то телевизор, у кого-то роутер полетел. Постоянно ночью отключение на час на два. Счётчик у них (предпринимателей) не работал, стоял просто для красоты, для вида. А мы платим за всё за это», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Виктория Скрипаль.

Ещё в 2020 году была проведена прокурорская проверка, по результатам которой было установлено, что ларьки на этом месте установлены незаконно. Администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов подала на частников в суд.

«Был арбитражный суд, все постановления вынесены. По всем ларькам, что они должны быть снесены», — Виктория Скрипаль.

Суд постановил снести ларёк «Овощи фрукты» ИП Аскеров, «Продукты» ИП Малковой и «Восточный вкус» ИП Исматов. Предприниматели должны освободить придомовую территорию собственными силами в 10-дневный срок, а также заплатить пошлину в размере 6 тысяч. Аналогичные решения вынесены и по ряду других ларьков в районе — ИП Дамиров «Бакалея Овощи фрукты» на Нефтяников, 32, ИП Комарова на Московском проспекте 98. В последнем случае решение было обжаловано, но осталось в силе и в суде второй инстанции.

Казалось бы, жильцам, недовольным таким соседством, пора праздновать победу. Но радоваться рано. Ни один предприниматель на Фрунзе 37 добровольно не снёс свой ларёк. Все они продолжают работать и получать прибыль.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля, решения якобы не вступили в законную силу. Хотя на самом деле это не так. Так по ларькам Исматова и Малковой, согласно Картотеке арбитражных дел, решения вступили в силу, выданы исполнительные листы.

Теперь все будет зависеть от того, будут ли городские власти демонтировать незаконные ларьки, которые жители прозвали «Шанхаем». Не секрет, что в таких случаях многие бизнесмены пытаются «договориться» с администрацией. Именно за это, к примеру, брал взятки бывший замглавы администрации этого же района Игорь Соколовский.

ИА REGNUM будет следить за исполнением решения суда.

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