В Ярославле суды выносят решения о сносе ларьков у жилых домов
Ярославль, 18 марта, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области принял решение о сносе нескольких торговых павильонов, расположенных на придомовых территориях во Фрунзенском и Красноперекопском районах Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Картотеку арбитражных дел.
С исками к владельцам ларьков обратилась администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов. Наибольшее число исков подано к хозяевам павильонов, расположенных у дома 37 на проспекте Фрунзе. Жители неоднократно жаловались на то, что ларёчники незаконно захватили территорию жилого дома. Арбитражный суд Ярославской области подтвердил — ларьки стоят незаконно. Они нарушают сразу несколько нормативных актов.
Размещение ларьков на придомовых территориях запрещены Правилами благоустройства Ярославля. Кроме того, эти территории — общая собственность жильцов, и размещать на ней что-либо можно только с согласия собрания жителей. И мэрия Ярославля как собственник квартир также вправе высказать свою позицию по этому вопросу. Как установил суд, в случае на Фрунзе, 37 таких собраний не было.
Как говорят жильцы, произошёл попросту захват общего имущества собственников. По словам жительницы дома Виктории Скрипаль, частные предприниматели подключились и к электросети дома.
Ещё в 2020 году была проведена прокурорская проверка, по результатам которой было установлено, что ларьки на этом месте установлены незаконно. Администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов подала на частников в суд.
Суд постановил снести ларёк «Овощи фрукты» ИП Аскеров, «Продукты» ИП Малковой и «Восточный вкус» ИП Исматов. Предприниматели должны освободить придомовую территорию собственными силами в 10-дневный срок, а также заплатить пошлину в размере 6 тысяч. Аналогичные решения вынесены и по ряду других ларьков в районе — ИП Дамиров «Бакалея Овощи фрукты» на Нефтяников, 32, ИП Комарова на Московском проспекте 98. В последнем случае решение было обжаловано, но осталось в силе и в суде второй инстанции.
Казалось бы, жильцам, недовольным таким соседством, пора праздновать победу. Но радоваться рано. Ни один предприниматель на Фрунзе 37 добровольно не снёс свой ларёк. Все они продолжают работать и получать прибыль.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля, решения якобы не вступили в законную силу. Хотя на самом деле это не так. Так по ларькам Исматова и Малковой, согласно Картотеке арбитражных дел, решения вступили в силу, выданы исполнительные листы.
Теперь все будет зависеть от того, будут ли городские власти демонтировать незаконные ларьки, которые жители прозвали «Шанхаем». Не секрет, что в таких случаях многие бизнесмены пытаются «договориться» с администрацией. Именно за это, к примеру, брал взятки бывший замглавы администрации этого же района Игорь Соколовский.
ИА REGNUM будет следить за исполнением решения суда.