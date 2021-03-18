Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону решили усложнить задачу по созданию городского музея. На этот раз чиновники пересмотрели предполагаемую площадку для размещения экспозиции. Предполагаемый объект нуждается в реконструкции, а потому открытие городского музея в очередной раз может быть отложено на неопределённый срок.

«За счёт средств муниципального бюджета начнется проектирование реконструкции шести объектов культурного наследия. В том числе, будет рассмотрена возможность восстановления здания на улице Московской, 72, где мы планируем разместить музей города», — отметил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM сообщало, что создать музей истории Ростова-на-Дону ещё в 2019 году властям поручил донской губернатор Василий Голубев.

«Считаю, что в год 270-летия в Ростове должен появиться музей истории города. Это станет заметным событием, еще одним местом притяжения для многих поколений людей», — отмечал ранее глава региона.

В апреле того же года власти нашли возможную площадку для размещения артефактов — здание 19 века на улице Социалистический, 77 — дом купца из Нахичевани-на-Дону Ивана Шапошникова.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский департамент ЖКХ попросили на выход