Москва, , 15:57 — REGNUM Днем 18 марта российский рубль движется без единой идеи и направления на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Внешний фон остается умеренно негативным: в нефти продолжается небольшое снижение, баррель Brent торгуется по $67,73, а геополитический фон пока ничем не сглажен после вчерашних западных комментариев и решений.

Тема санкций может быть острее, чем кажется на первый взгляд, жонглировать ничем не подкрепленным оптимизмом можно довольно долго.

Но факт остается фактом: США будут использовать подобные мотивы бесконечно, чтобы манипулировать рыночными настроениями и диктовать свое мнение.

Доллар США стоит к середине дня 73,75 руб. и остается в пределах 73,50−74,50 руб. Евро торгуется по 88,02 руб., снова сползает, продавцы здесь могут наметить себе цель продаж к 87,75 руб.

От серьезного спада рубль удерживают результативные аукционы Минфина, прошедшие накануне — спрос на российские бонды оказался потрясающим», — отметила эксперт.

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