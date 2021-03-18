Лос-Анджелес, США, , 15:56 — REGNUM Фантастический сериал «Засланец из космоса» продлили на второй сезон. Об этом 17 марта сообщило издание The Hollywood Reporter.

Представители телеканала Syfy отметили, что «Засланец из космоса» стал самой высокооценённой новой драмой за последние шесть лет. Сообщается, что премьера первого эпизода собрала за экранами больше девяти миллионов зрителей.

Напомним, «Засланец из космоса» — это фантастическая драма про инопланетянина, которому приходится скрываться на Земле в теле человека. Главную роль в проекте исполнил Алан Тьюдик.

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