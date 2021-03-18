Москва, , 15:55 — REGNUM Салоны красоты в России останутся, но в меньшем, чем в 2020 году, количестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ уменьшилось число салонов красоты.

«В 2020 году из-за вируса и нарастающего финансового кризиса люди в значительной мере сократили траты на некритичные потребности. Ещё одним значимым фактором было появление режима самозанятых и активное развитие интернет-продаж через социальные сети. Вместо того, чтобы платить за аренду места в салоне значительные средства (или отдавать до двух третей заработка руководству), мастера теперь могут предлагать свои услуги клиентам напрямую, с выездом на дом, что позволяет лучше подстроиться под график клиента, да и работать в более комфортных условиях, — сказал Строганов. — Салоны красоты, безусловно, останутся, конечно, в меньшем, чем в 2020 году, количестве, ведь есть услуги, которые частное лицо без оборудования просто оказать не сможет».

Но сам рынок индустрии красоты, по мнению Строганова, будет «перетекать» в интернет и в сторону индивидуального оказания услуг.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Татьяна Комиссарова заявила, что от экономических последствий пандемии коронавируса в РФ пострадают салоны красоты среднего класса.

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