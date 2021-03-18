Ульяновск, , 16:14 — REGNUM В Ульяновской области 19 марта будет представлена всероссийская выставка кукол и игровой миниатюры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Выставка «Всю жизнь играем в куклы» откроется в рамках Международного дня кукольника во Дворце книги. В экспозицию вошли как коллекционные куклы, так и авторские — игровые, интерьерные, национальные, театральные. Организаторы отмечают, что «отличительной особенностью» станет так называемый «мужской сектор»: солдатики, модели транспорта и техники, диорамы, танковые бои.

По словам министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгений Сидоровой, на одной площадке соберутся мастера и коллекционеры не только из Ульяновской области, но и из других регионов.

Экспозиция будет работать с 19 по 21 марта. В рамках выставки пройдут мастер-классы, образовательные семинары, конкурсы, демонстрации коллекций.

Власти отмечают, что мероприятие приурочено к Году книги, объявленным губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым.

Как сообщало ИА REGNUM, цель Года книги — «вовлечение граждан в активное чтение, формирование читательской и информационной культуры». Запланировано 12 книжных недель с участием известных писателей страны, литературно-просветительские мероприятия, библиотечные ночи. Год книги закроется фестивалем любимых книг.