Анкара, , 17:04 — REGNUM В министерстве иностранных дел Турции 18 марта прокомментировали скандальное пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Мы призываем политиков, которые ведут себя непоследовательно и пытаются вмешаться во внутренние дела других стран, уважать судебные процессы независимых судов», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

Напомним, Прайс заявил, что «мы внимательно следим за событиями в Турции, включая тревожные меры», связанные с сокращением полномочий депутата турецкой оппозиционной Народной демократической партией Омара Гергерлиоглу и делом о ликвидации данной партии.

«Заявления некоторых стран о событиях в нашем парламенте несовместимы с принципом правового государства. В соответствии с Конституцией и внутренним уставом парламента, полномочия Гергерлиоглу были ограничены после уведомления генерального совета об окончательном решении суда. Процесс потекал в рамках правовых норм, подобно тому, как это происходит в парламентах других стран», — указано на веб-сайте МИД Турции.

Лидер Народной демократической партии Гергерлиоглу обвиняется во взаимодействии с Рабочей партией Курдистана и связанными с ней организациями, признанными в Турции террористическими.