Ижевск, , 15:53 — REGNUM Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев, осужденный за получение крупной взятки, не будет отбывать наказание. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судейского сообщества республики.

Соответствующее решение принял Завьяловский районный суд на заседании 18 марта, куда ранее поступило ходатайство Соловьева.

Экс-глава республики освобожден от наказания из-за проблем со здоровьем.

Как сообщало ИА REGNUM, Соловьев был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). 14 октября прошлого года суд назначил бывшему главе Удмуртии наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 275 млн рублей. Защита Соловьева подала апелляционную жалобу на приговор.

3 февраля текущего года Верховный суд Удмуртии отклонил апелляцию. Приговор в отношении Соловьева вступил в силу.

Затем в местных telegram-каналах стала появляться информация о проблемах со здоровьем экс-главы Удмуртии, сообщалось даже, что он скончался. В УФСИН республики опровергли эти данные, заявив, что состояние здоровья Соловьева стабильное и он находится в одном из медицинских центров.

11 марта Соловьев подал ходатайство об освобождении от наказания по ст. 81 УК РФ («Освобождение от наказания в связи с болезнью»).

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