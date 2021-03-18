Минск, , 16:03 — REGNUM В законодательстве Белоруссии будет введена дополнительная ответственность за распространение заведомо недостоверной информации о различных сферах жизни республики. Об этом 18 марта рассказал заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Александр Рахманов, его слова приводит агентство БелТА.

«Конечно же, в национальном законодательстве появится дополнительная ответственность для тех людей, которые занимаются распространением лживой, недостоверной информации, тем более выдавая ее в качестве достоверной, проверенной и точной. По различным направлениям нашей жизни», — сказал он.

Также он уточнил, что в эти направления входят такие сферы, как развитие страны, ее военно-техническое состояние, состояние рисков и вызовов для национальной безопасности, здравоохранение и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала жителей республики к «общенациональному голосованию», которое должно стать знаком для потенциальных зарубежных посредников.