Москва, , 15:52 — REGNUM В Болгарии ждут российских туристов на болгарских курортов и открывают летний сезон на месяц раньше срока, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Вице-премьер министр туризма Марияна Николова заявила, что открытие летнего сезона в Болгарии с 1 мая «будет большой радостью для российских туристов». Ранее его планировалось открыть 1 июня.

Также Николова подчеркнула, что на курортах Болгарии и туристических направлениях принимаются все необходимые меры для комфортного отдыха иностранных туристов, в том числе и российских. Безопасный отдых гарантируется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалось, что летний сезону 2021 года в Болгарии начнется с 1 июня с соблюдением всех противокоронавирусных правил.

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