Сеул, , 16:13 — REGNUM Южнокорейские партии «Сила народа» и Народная партия не смогли определить единого кандидата от оппозиционного блока на досрочных выборах мэра Сеула, которые состоятся в апреле. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в ходе встречи руководителей двух партий, состоявшейся 18 марта, участникам не удалось прийти к единому мнению.

Первоначально планировалось провести предварительное голосование по кандидатурам О Сэ Хуна (партия «Сила народа») и Ан Чхоль Су (Народная партия), однако сторонам не удалось решить процедурные вопросы.

Напомним, что последний день для регистрации кандидатов — 19 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр малого, среднего и венчурного бизнеса Южной Кореи Пак Ён Сон стала официальным кандидатом от правящей Демократической партии «Тобуро» на внеочередных выборах мэра Сеула,

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