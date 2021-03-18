Москва, , 15:51 — REGNUM В России себестоимость традиционной энергии, в первую очередь газовой электрогенерации, ниже, чем в большинстве других стран, так что экономические предпосылки к переходу на возобновляемую энергетику менее значимы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил старший преподаватель РЭШ, директор программы «Экономика энергетики и природных ресурсов» Виталий Казаков.

«В отличие от ископаемых видов топлива, возобновляемые источники энергии распределены по планете гораздо более равномерно. Где-то выше потенциал солнечной энергетики, где-то — ветровой, но практически в любых условиях на сегодняшний день существуют технологические, географические и экономические предпосылки к тому, что возобновляемая энергетика станет превалирующим источником энергии по завершении текущего естественного цикла замещения выбывающих традиционных мощностей, — сказал Казаков. — В России себестоимость традиционной энергии, в первую очередь газовой электрогенерации, ниже чем в большинстве других стран, так что экономические предпосылки к переходу на возобновляемую энергетику менее значимы».

Как следствие, по словам Казакова, видимо, не стоит ожидать того, что Россия будет находиться в авангарде такого перехода, а пройдет по этому пути с некоторым временным лагом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Казаков объяснил, надо ли властям РФ поддерживать развитие альтернативной энергетики.

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