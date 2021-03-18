Тюмень, , 15:50 — REGNUM В Тюменской области в честь воссоединения Крыма с Россией с 18 по 21 марта пройдут десятки мероприятий. Это и фестивали, и дегустации крымских продуктов, и ярмарки крымских товаропроизводителей, и открытые уроки, а также всевозможные флэшмобы и челленджи, сообщают в областном департаменте культуры.

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Крупное мероприятие «Крымская весна» организует Тюменское концертно-театральное объединение.

Делегация Черноморского района Крыма в Тюмени примет участие в семинаре организаторов детского отдыха «Диалоги профессионалов: драйверы роста и развития сферы отдыха детей и их оздоровления. Опыт лидеров».

Онлайн-челлендж «Факты говорят» будет запущен 18 марта и продлится по 21 марта. Участники должны будут опубликовать на страницах в социальных сетях интересные факты о Крымском полуострове с хештегами мероприятия.