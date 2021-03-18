Москва, , 15:50 — REGNUM Прекращение субсидирования альтернативной энергетики — мировой тренд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил старший преподаватель РЭШ, директор программы «Экономика энергетики и природных ресурсов» Виталий Казаков. Так он прокомментировал информацию о том, что правительство РФ решило уменьшить объем средств, выделяемых на поддержку сферы возобновляемых источников энергии.

«За последние годы себестоимость альтернативной энергетики упала настолько, что она стала сравнима с себестоимостью традиционных источников энергии. А значит, дополнительные искусственные стимулы для ее развития больше не нужны, — сказал Казаков. — Альтернативной энергетике нужно не мешать. Альтернативная энергетика, став экономически конкурентной технологией, сама завоюет, а во многих странах уже завоевала, значимую долю рынка. Также дополнительным бесплатным преимуществом роста доли альтернативной энергетики является снижение эмиссий вредных веществ, связанных со сжиганием ископаемого топлива».

К тому же, как пояснил Казаков, альтернативная энергетика перестала быть альтернативной.

«Сегодня во всем мире инвестиции в новые установленные мощности солнечной и ветровой электрогенерации уже превышают инвестиции в новые традиционные мощности», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российское правительство намерено на 22% сократить объём поддержки «зелёной» энергетики.

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