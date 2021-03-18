Джакарта, 18 марта 2021, 15:49 — REGNUM Индонезия завершила свое председательство в Группе 77 и Китай в Риме в 2020 году, подтвердив важность международного сотрудничества в борьбе с пандемией, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
Председательство было символически передано Аргентине послом Индонезии при ведомствах ООН в Риме (Италия).
Председательство Индонезии успешно завершило усилия по укреплению секретариата группы 77 и КНР путем набора персонала и завершения финансового взноса в размере 200 000 долларов США от правительства Китая.
Руководители агентств ООН в Риме и стран-членов группы 77 и КНР выразили свою высокую оценку и признательность за лидерство Индонезии, которое в трудные из-за пандемии времена смогла сохранить сплоченность и даже продемонстрировать активную роль в содействие выражению интересов развивающихся стран в усилиях по поддержанию системы и продовольственной безопасности.
Группа 77 — это межгосударственная организация развивающихся стран, действующая в рамках ООН.
Как сообщало ИА REGNUM, в национальном агентстве по борьбе с наркотиками Индонезии рассказали о возможности ослабления в стране правил употребления марихуаны в медицинских целях.
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