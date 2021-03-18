Лос-Анджелес, США, , 15:48 — REGNUM Глава Disney Боб Чапек заявил, что решение о прокате кинокомикса «Чёрная вдова» в кинотеатрах будет принято «в последнюю минуту». Об этом 17 марта сообщило издание Deadline.

Чапек отметил, что в условиях пандемии коронавируса нужно быть гибкими и уметь рассматривать все возможные варианты. Таким образом, всё ещё существует вероятность переноса картины или выхода её сразу на сервисе Disney Plus.

ИА REGNUM напоминает, что премьера «Чёрной вдовы» намечена на 7 мая 2021 года. Ранее она неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса.

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