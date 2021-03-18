Бишкек, , 15:46 — REGNUM Саудовская Аравия планирует в ближайшее время передать правительству Киргизии медицинское оборудование на сумму около $500 тысяч (36,5 млн рублей). Об этом заявил посол Абдурахман бин Саид Аль-Жума на встрече с президентом Садыром Жапаровым сегодня, 18 марта.

Глава государства, отметил небольшой объем торговли между странами из-за отсутствия прямого авиасообщения и предложил открыть прямой авиарейс из Киргизии в Саудовскую Аравию для исправления сложившейся ситуации в этой сфере.

Также киргизский президент призвал саудовские власти и бизнес-сообщество стать партнером республики в деле реализации важнейших инвестиционных проектов.

В конце встречи Садыр Жапаров наградил Абдурахмана бин Саида Аль-Жуму орденом «Данакер» («Посланник дружбы») — за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.