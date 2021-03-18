Красногорск, Московская область, , 15:50 — REGNUM С 10 по 17 марта в Подмосковье за нарушения в сфере таксомоторных перевозок было эвакуировано более 90 автомобилей. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

За указанный период в результате проверок легковых автомобилей было выявлено 515 нарушений. В итоге 93 автомобиля такси переместили на штрафстоянки из-за отсутствия у водителей медицинских и технических осмотров, действующих разрешений на перевозку пассажиров, а также за несоблюдение регионального стандарта такси.

Кроме того, проверки показали, что некоторые водители осуществляли свою деятельность не имея нужного стажа — на территории Подмосковья действует правило, согласно которому для осуществления перевозок у работников такси должен быть стаж вождения не менее трех лет.

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