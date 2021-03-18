Екатеринбург, , 16:08 — REGNUM В Екатеринбургском музее ИЗО представили картину художников Миши Брусиловского и Геннадия Мосина «1918 год», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учреждения.

Картина размером три на четыре метра будет выставлена для посетителей 9 апреля 2021 года. Сегодня состоялся предварительный показ картины и другой части экспозиции «Отечественное искусство советского периода».

На картине изображён Владимир Ленин, грозно выступающий с трибуны на Красной площади. Рядом на трибуне стоят Феликс Дзержинский и Яков Свердлов. От полотна веет атмосферой лихолетья, когда в России начиналась Гражданская война.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее историк Евгений Бурденков призвал обратить внимание на личность Якова Свердлова, очистив его как от советских, так и от постсоветских мифологем.

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