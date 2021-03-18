Бишкек, , 15:45 — REGNUM Власти России и Киргизии договорились о поставках в республику 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев на брифинге сегодня, 18 марта.

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По словам высокопоставленного чиновника, точные сроки поставки антикоронавирусной вакцины не оговорены, но она будет организована уже в ближайшее время.

Также глава минздрава сообщил, что завтра, 19 марта, в Киргизию доставят 150 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса «Синофарм».

При этом Бейшеналиев отметил, что вакцинацию населения республики планируют начать уже либо в конце марта, либо в начале апреля текущего года.

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