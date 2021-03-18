Элиста, , 15:44 — REGNUM Республика Калмыкия получит 72 млн рублей на экспертизу Ики-Бурульского водопровода, сообщается на сайте правительства России. Соответствующее решение принято по итогам рабочей поездки в регион премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Проведение строительно-технической экспертизы Ики-Бурульского водопровода нельзя переоценить. Работы на объекте велись в 2006—2015 годах, однако не были завершены. Зафиксированы хищения средств. Экспертиза позволит проверить строительную готовность водопровода и рассчитать объём дополнительных средств, необходимых для завершения работ.

Ввод объекта позволит наладить водоснабжение Приютненского и Ики-Бурульского районов, а также создать резервный источник питьевой воды для Элисты.

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