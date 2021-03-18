Лос-Анджелес, США, , 15:43 — REGNUM Компании Warner Bros. и DC Films займутся киноэкранизацией комиксов о супергерое Часовщике. Об этом 17 марта сообщило издание Deadline.

Сценаристами проекта выступят Гэвин Джеймси Нил Уайденер. Кто сыграет главную в кинокомиксе пока неизвестно.

Напомним, Часовщик — это персонаж комиксов издательства DC Comics, созданный в 1940 году. Он обладает способностью увеличивать собственную силу и ловкость на один час.

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