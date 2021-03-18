Бишкек, , 15:43 — REGNUM Жителей Киргизии может вновь ожидать карантин и запрет на перемещения и другие ограничения, если в республике возникнет третья волна пандемии коронавируса. Об этом заявил замминистра здравоохранения и соцразвития Нурболот Усенбаев на пресс-конференции сегодня, 18 марта.

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По словам заместителя главы минздрава, эпидемиологическая ситуация в республике становится всё более напряженной.

«Режим чрезвычайной ситуации всё ещё не снят. И если распространение инфекции будет нарастать, то придется вводить временные ограничения», — подчеркнул он.

При этом высокопоставленный чиновник уточнил, что решать, какие именно ограничения вводить, будет руководство областей, районов и городов.

«Общереспубликанских ограничений не планируется», — резюмировал заместитель министра здравоохранения Киргизии.