Москва, , 15:41 — REGNUM Главные причины отказа от туристических поездок и по России, и за границу — боязнь заразиться коронавирусом (42%) и дороговизна турпоездок (37%), приводит данные Ассоциация туроператоров России со ссылкой на исследование Ipsos.

Также среди основных причин отказа от турпоездок — нежелание получать справку об отсутствии COVID-19. Почти треть граждан (29%) не готовы сдавать ПЦР-тест ради поездки.

Не готовы ехать на отдых из-за того, что их любимая страна закрыта из-за пандемии, 10%. Строят планы на отдых в 2021 году 84%, не планируют — 16% опрошенных.

Как сообщало ИА REGNUM, самый популярный вид отдыха у российских туристов — пляжный. Об этом заявили 70% граждан.

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