Пекин, , 15:45 — REGNUM На китайском рынке Changan UNI-K появится 23 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Стоимость новинки в КНР в базовой комплектации будет составлять 157,9 тыс. юаней (около 1,8 млн рублей).

Уже в начальной версии модель получит двухлитровый турбодвигатель производительностью 233 л. с. (390 Нм). Силовой агрегат передаёт крутящий момент через восьмискоростную автоматическую трансмиссию на переднюю ось.

В более дорогих модификациях авто получит привод 4×4 в сочетании с тем же мотором и трансмиссией.

За доплату покупатель сможет приобрести Changan UNI-K со светодиодной оптикой, инновационным информационно-развлекательным комплексом с поддержкой распознавания лиц и функцией управления жестами, а также опцией мониторинга состояния водителя.

Ранее компания Changan начала в КНР реализацию бюджетной версии модели BenBen E-Star с электромотором. Её стоимость начинается от 29,8 тыс. юаней (порядка 349,4 тыс. рублей).

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