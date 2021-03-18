Москва, , 15:40 — REGNUM Формирование элиты в США связано с геноцидом индейских племен. Об этом заявил президент России Владимир Путин 18 марта на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

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Глава государства отметил, что в США проживают порядочные люди, которые хотят жить в мире и дружбе с Россией. «Мы знаем об этом и дорожим этим и будем на них опираться в будущем», — сказал российских лидер.

Он акцентировал внимание на условиях формирования правящего класса в США. Президент напомнил, что освоение «Нового света» было связано с истреблением местного населения. «С геноцидом, как сегодня говорят. Прямым геноцидом индейских племен», — сказал Путин.

Он добавил: «До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью и истреблением». Глава государства подчеркнул, что тяжелая история жестокого рабства в прошлом сопровождает жизнь в США.

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