Киев, , 15:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу депутата Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Михаила Бондаря о введении ограничений на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом сказано в официальном письме президента Украины, опубликованном парламентарием 18 марта в социальной сети Facebook.

«Поддерживаю предложение об ограничении импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества и необходимости совершенствования законодательного регулирования такого ограничения», — сказано в документе.

Кроме того, Зеленский обратился к премьер-министру страны Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть данный вопрос и ввести соответствующие ограничения, сообщается в письме президента Украины.

Также сообщается, что вопрос об ограничении импорта электроэнергии должен быть рассмотрен на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что страна отключится от общей с РФ и Белоруссией энергосистемы в 2022 году.

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