Казань, , 15:38 — REGNUM Чемпионат Европы по смешанным боевым единоборствам состоится в Казани в августе 2021 года. Об этом 18 марта сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

«Уверен, что знаковый чемпионат континента привлечёт максимальное число участников и пройдет на высочайшем уровне», — цитирует Габдуллина ТАСС.

Европейское первенство по ММА пройдёт с 16 по 21 августа.