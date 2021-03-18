Сан-Матео, США, , 15:37 — REGNUM Sony представила контроллеры следующего поколения для устройств PlayStation VR. Об этом 18 марта сообщает «Игромания».

Уже известно, что по аналогии с DualSense, на новых контроллерах появятся адаптивные триггеры и функция обратной отдачи. Сообщается также, что отслеживание движений игрока будет осуществляться не при помощи внешней камеры, а благодаря «уникальной методике нового поколения VR-устройства».

Пока неизвестно, как скоро новые контроллеры появятся в продаже. В ближайшее время их разошлют студиям-разработчикам по всему миру.

Читайте ранее в этом сюжете: Сервис Epic Games Store «позаимствует» у Discord систему групповых чатов