Москва, , 15:36 — REGNUM В Москве автомобиль Infiniti EX35 отправили на спецстоянку из-за долгов владелицы, сообщили 18 марта в пресс-службе «Московского паркинга».

В пресс-службе рассказали, что владелица иномарки накопила задолженность по штрафам более 400 тыс. рублей. Причём 365 тыс. рублей приходится на неоплату парковки.

Судебные приставы задержали машину и переместили её на спецстоянку «Московского паркинга». Транспортное средство будет находиться там до тех пор, пока не будут погашена задолженность, уточнили в пресс-службе.

«Если этого не произойдет, то авто могут отправить на реализацию, чтобы погасить долг», — рассказали в «Московском паркинге».