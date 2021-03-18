Карачи, Пакистан, , 15:37 — REGNUM В Пакистан доставили первую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 18 марта сообщает телеканал Geo TV.

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Уточняется, что первая партия российского препарата в 50 тысяч доз поступила в международный аэропорт города Карачи, где ее прибытия ожидали представители российского торгпредства, органов здравоохранения страны и компании-импортера.

Также указывается, что до конца нынешней недели в Пакистан должна быть поставлена еще одна партия российской вакцины «Спутник V».

Отметим, на сегодняшний день в Пакистане за все время пандемии выявлено в общей сложности 615 810 случаев заражения SARS-CoV-2 при 13 717 скончавшихся от COVID-19 пациентах.