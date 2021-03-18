Калуга, 18 марта, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Калужской области пандемия новой коронавирусной инфекции подтолкнула к серьёзной переоценке ситуации, сложившейся в региональном здравоохранении. Об этом 18 марта заявил в ходе ежегодного отчёта на открытом заседании сессии регионального Законодательного собрания губернатор Владислав Шапша, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Владислав Шапша на открытом заседании сессии регионального Законодательного собрания.

В регионе подготовлена пятилетняя программа модернизации первичного медицинского звена. Общий объем вложений в укрепление здравоохранения планируется на уровне 3,5 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство и капитальный ремонт 205 зданий и сооружений, на замену и дооснащение оборудованием 17 медицинских организаций и обеспечение транспортом учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Уже в 2021 году будет построен новый корпус Детской областной клинической больницы. В 2020 году в области были оснащены высокотехнологичным оборудованием региональный и первичные сосудистые центры, увеличены диагностические мощности областного онкологического клинического диспансера, открыт второй центр амбулаторной онкологической помощи, отремонтированы помещения и приобретено оборудование для 10 детских поликлиник. В сельской местности установлены 50 фельдшерско-акушерских пунктов. К вылетам в отдалённые районы приступила санитарная авиация. На 32 автомобиля пополнилась служба скорой медицинской помощи. Почти на четверть увеличились выплаты на лекарства для льготников. Приняты на работу в медицинские учреждения 232 врача и средних медицинских работника.

Губернатор особо подчеркнул необходимость продолжения работы по кадровому укреплению отрасли:

«У нас есть свои университеты, которые готовят врачей. Есть обучение по целевым направлениям. Есть стипендии из областного бюджета. По окончании учёбы мы доплачиваем молодым специалистам. Компенсируем им аренду жилья и проценты по ипотеке. Берём на себя коммунальные платежи. Предлагаем и другие инструменты мотивации и поддержки молодых врачей. В сельской местности решаем проблему с помощью программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Недавно был принят областной закон о выплатах на погашение ипотечных кредитов для сельских медиков. Всё это должно привлечь врачей в регион», — сказал Владислав Шапша.