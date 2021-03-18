Бишкек, , 15:34 — REGNUM На проведения весенне-полевых работ в Киргизии в 2021 году потребуется 39,1 тысячи тонн горюче-смазочных материалов. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Отмечается, что сейчас в республике имеется 23,2 тысячи тонн дизельного топлива, то есть уровень обеспеченности им составляет чуть больше 60%

Для того, чтобы местные аграрии не испытывали дефицит топлива министерство сельского хозяйства подписало с Ассоциацией нефтетрейдеров Киргизии соглашение о накоплении на нефтебазах и автозаправочных станциях дизтоплива в необходимых объемах для обеспечения бесперебойной работы сельхозтехники.

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