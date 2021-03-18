Москва, , 15:33 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский прогнозирует провокацию США на линии соприкосновения Украины и Донбасса, парламентарий поделился сценарием и призвал действовать на опережение, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

«США не хотят быть сами инициаторами, они хотят нас спровоцировать. А чтобы мы не выдержали этих оскорблений, унижений и где-нибудь начали проводить более жесткую линию. Это путь к дальнейшему более укоренному обострению в самой высшей фазе», — заявил Жириновский, комментируя заявление президента США Джо Байдена.

Парламентарий предложил вариант развития событий.

«Всеобщего конфликта не будет — американцам не надо, нам не надо, но где-то в Европе, на Украине спровоцировать, чтобы мы жестко ответили там. Допустим, начинают войска Украины, которые уже подведены, наносят удар по ополченцам Донбасса, и чтобы ополченцы не погибли, мы можем оказать помощь, защитить. И тогда они обвиняют нас, что мы вмешались в дела Украины, и в результате нашей атаки погибло несколько десятков, тысяч вооруженных солдат вооруженных сил Украины. Им нужен повод», — рассуждает Жириновский.

Он призвал не быть в обороне.

«Мы не должны быть в обороне. Надо предложить всем иностранцам покинуть территорию Украины — пускай все думают, почему… Подвести войска Западного военного округа ближе к границам — Прибалтика, Украина, на западном направлении, развернуть какие-то установки в том же Калининграде, нацеленные конкретно на определенные военные объекты, Черноморский флот привести в повышенную боевую готовность», — отметил парламентарий.

«Мы должны идти с опережением. А если мы будем вытирать плевки и не замечать, не реагировать — так можно, но нужно думать о психологическом состоянии граждан РФ. Уже 76 лет после войны об нас ноги вытирают, а последние три-четыре года перешли все границы. Мы должны ответить, успокоить и заставить нас уважать», — подчеркнул депутат.

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации для обсуждения перспектив российско-американских отношений.

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