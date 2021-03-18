Волгоград, , 16:02 — REGNUM Центральный районный суд Волгограда постановил заключить под стражу 44-летнего подозреваемого в мошенничестве при ликвидации несанкционированных свалок в Волгоградской области. Мужчина объявлен в федеральный розыск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 марта в объединённой пресс-службе судов региона.

По версии следствия, подозреваемый похитил из бюджета Волгоградской области 76 718 004 рубля, предназначенных на ликвидацию свалок на территории Среднеахтубинского района. Накануне его объявили в международный розыск, а 18 марта суд заочно постановил заключить мужчину под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания на территории РФ либо с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае его экстрадиции или депортации на территорию России. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее по делу о мошенничестве при ликвидации свалок был арестован директор государственного казённого предприятия Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства».

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