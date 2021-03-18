Бишкек, , 15:33 — REGNUM Правительство Киргизии ввело временный запрет на экспорт сахара и растительного масла. Об этом заявил министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков на брифинге сегодня, 18 марта.

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По словам чиновника, власти были вынуждены пойти на этот шаг, чтобы в стране не возник дефицит этих продуктов на фоне роста цен на них.

Также он отметил, что республика самостоятельно покрывает свои потребности в сахаре только на 56%, а остальные 44% импортирует из России, Казахстана и Таджикистана.

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