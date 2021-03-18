Москва, , 15:32 — REGNUM Легализация гостевых домов поддерживается в большинстве регионов России. Об этом журналистам заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Ростуризм выступает за легализацию гостевых домов. Эта инициатива поддерживается большинством субъектов Российской Федерации, а также участниками туристического рынка и профильными общественными организациями», — сказала Догузова.

Она выразила уверенность в том, что легализация гостевых домов сможет повысить качество и безопасность услуг для туристов, «а бизнесу позволит претендовать на меры государственной поддержки».

По словам Догузовой, ведомство уже подготовило необходимые предложения, и после консультаций с соответствующими ведомствами они будут направлены в правительство РФ.