Москва, , 15:32 — REGNUM От экономических последствий пандемии коронавируса в РФ пострадают салоны красоты среднего класса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявила заведующая лабораторией управления клиентским опытом НИУ ВШЭ Татьяна Комиссарова. Так она прокомментировала новость о том, что в крупных городах РФ сокращается количество салонов красоты.

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«Ситуация с рынком красоты, с салонами красоты, в том числе специализированными, состоит в том, что их было больше, чем спроса. Это абсолютно нормальная ситуация, потому что появилось несколько операторов, которые стали создавать франчайзинговые салоны. Предприниматель мог открыть такой салон и работать под торговой маркой. Совершенно естественно, что в период пандемии количество людей, которые готовы тратить деньги на индустрию красоты, в частности на маникюр или на другие услуги, резко сократилось, — сказала Комиссарова. — Например, мы видим это по показателям увеличения продаж краски для волос. Люди стали самостоятельно оказывать себе услуги красоты».

Как полагает Комиссарова, спрос на услуги салонов красоты восстановится в средне-верхнем сегменте — то, что называется «премиум» или «люкс».

"Но что касается салонов среднего класса, то в основном пострадают именно они. Потому что салоны, относящиеся к средне-нижнему сегменту, где цены минимальны, могут открываться в большем объеме, — сказала Комиссарова. — Можно говорить о том, что в индустрии красоты происходит перераспределение с точки зрения ценового сегмента. Салонов с более лояльным для клиентов ценником может стать больше, а вот салоны среднего класса вряд ли восстановятся. Поэтому оптимистического взгляда на 2021 год по восстановлению рынка у меня нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России за год после начала пандемии коронавирусной инфекции в марте 2020 года сократилось количество салонов красоты.

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